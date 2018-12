Altensteig (Württ.) Ab 6 Uhr wird das Holz aufgeschichtet

Am Samstagmorgen, 22. Dezember, wird um 7 Uhr mit der Räumung des Holzlagers nebenan begonnen. Mit dem Lastwagen geht es zum Fackelplatz. Am Heiligen Abend heißt es ebenfalls früh aufstehen. Pünktlich um 6 Uhr wird mit dem Aufsetzen des Holzstoßes begonnen. Die Tälemer würden sich über viele Helfer freuen. Als Belohnung winkt ein herzhaftes Vesper, verspricht "Tälesschultes" Manfred Keller.

Das Ende der Arbeiten, die großes Geschick und viel Erfahrung erfordern, wird mit einem "Kanonenschlag" angezeigt. Am Abend wird, wie erwähnt, die mit Holzwolle ausgelegte Brandspur mit Benzin übergossen und angezündet. Die Flammen schlängeln sich bis zum Holzhaufen, der kurze Zeit später lichterloh brennt. Dann werden auch die Wachsfackeln der Zuschauer angezündet.

Umfragen haben ergeben, dass manche aus Stuttgart, Ludwigsburg, Reutlingen, Pforzheim und dem Kreis Freudenstadt anreisen. Für weggezogene Freunde und Bekannte ist das Weihnachtsfackeln ein beliebter Treffpunkt zum Wiedersehen. Früher wurde das Schauspiel von Blasmusikern musikalisch begleitet. Seit einiger Zeit schweigen die Trompeten. "Langsam gebe ich die Hoffnung auf", bedauert Keller. Beendet wird das Jahr 2018 für die Tälemer mit einem Weißwurstfrühstück an Silvester.

Gefackelt wird am Heiligen Abend nicht nur in der Kernstadt. In Berneck ist der Marktplatz ab 17.30 Uhr der Treffpunkt. Aufgeführt wird diesmal ein Krippenspiel, der Männergesangverein erfreut die Umstehenden mit weihnachtlichen Weisen. Pfarrerin Dorothee Jung sendet einen geistlichen Impuls aus. Dann ziehen alle gemeinsam in Richtung Thann. Auf halber Höhe haben die "Fackelbuben" einen großen Holzstoß aufgebaut, der nach kurzer Zeit ebenfalls in Flammen stehen wird.

Zum Aufwärmen werden heiße Getränke mit und ohne Alkohol angeboten. In Walddorf wird fünf Minuten nach dem Ende des Heilig-Abend-Gottesdienstes in der evangelischen Johanneskirche auf einer Wiese unweit des Sportplatzes ein Holzgerüst verbrannt, das eher einem indianischen Tipi gleicht. Das Fackeln in Altensteigdorf auf einer Wiese am Kirchspielplatz wird immer beliebter. Traditionell geht eine Gruppe der Fackler rechts und die andere links um den aufgeschichteten Holzstoß. Wenn sie sich begegnen, wird das Feuer entfacht. Weihnachtslieder werden gespielt, Punsch und Glühwein ausgeschenkt.