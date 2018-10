Altensteig (Württ.) 60 Jahre sind Grund zum Feiern

Am Samstag, 13. Oktober, kommt die Power-Sängerin Nicole Scholz mit ihrer Rock-Pop-Band um 18.30 Uhr ins Festzelt nach Wart. Einen Auftritt hat auch die Nagolder Newcomerin "Vannika" mit deutschsprachigen Liedern. Als Höhepunkt des Abends ist die "Freddy-Pfister-Band" angekündigt. Frontman Freddy Pfister war früher Mitglied der Zillertaler Schürzenjäger. Ab 22 Uhr ist die Bar geöffnet.

Der Kartenvorverkauf hat inzwischen begonnen. Tickets zum Preis von 13 Euro (Abendkasse 17 Euro) bekommt man bei der Raiffeisenbank in Ebhausen und Neubulach, bei Getränke Kern in Altensteig und Neuweiler, im Autohaus Lang in Berneck, im Rathauscafé Nagold und der Postfiliale in Wart im Autohaus Hartmann sowie online unter www. spvgg-wart-ebershardt. de

Der dritte Festtag beginnt mit einem Zeltgottesdienst. Zum anschließendem Mittagessen werden verschiedene Gerichte serviert. Musikalisch unterhalten werden die Besucher am Sonntag vom Musikverein Spielberg. Die Kindergärten Ebershardt und Wart werden um 12 Uhr begrüßt. Gegen 13 Uhr werden langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Am Nachmittag treten örtliche Vereine beim "Spiel ohne Grenzen" gegeneinander an. Im Zelt gibt es Kaffee und Kuchen.