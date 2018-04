Altensteig (Württ.) 5000 "Wundertüten" gefüllt

Altensteig. Mitglieder des Altensteiger Werberings haben 5000 "Wundertüten" gepackt und mit Geschenken gefüllt, um den Aufenthalt in Altensteig mit Lollis "zu versüßen". In der Wundertüte liegt außerdem eine Parkscheibe. Am wichtigsten ist für den Werberingvorsitzenden Uwe Seeger eine bierdeckelgroße Scheibe für das Baustellen-Gewinnspiel.