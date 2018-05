28 Konfirmanden wurden von Pfarrer Klaus-Peter Lüdke in der Evangelischen Stadtkirche Altensteig gesegnet. Es musizierten der Posaunenchor Altensteig unter der Leitung von Johannes Fünfgeld, Bezirkskantor Traugott Fünfgeld an der Orgel, Franziska Rühle an der Geige und ein Eltern- und Patenchor, begleitet von Fünfgeld, Janik Lüdke an der Trompete und Klaus-Peter Lüdke an der Gitarre. Getauft wurden Manja Kuhn und Timur Yumaev. Darüber hinaus wurden Ann-Julie Bartz, Roman Bauer, Hanna Brenner, Moritz Bühler, Isabella Chizzola, Enrico Eberling, Jonathan und Luca Eckhard, Tom Flaig, Marie Fünfgeld, Kathleen Günther, Pauline Lampel, James Lüdke, Simon Mast, Josias Mattersberger, Deborah Mattes, Nina Nurgaliev, Sophia Podolski, Louis Rau, Franziska Rühle, Louis Schaible, Yannik Schaible, Georg Starostin, Jonathan Walz, Katharina Weiß, Emma Wiedmaier konfirmiert. Die Vertreter des Jugendwerkes, Katja Levermann und Stefan Mattes, luden sie zum Bleiben im Glauben, Weitermachen im Teenskreis und als Mitarbeitende ein.