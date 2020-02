Altensteig (Württ.) 28-Jähriger schickt fremden Frauen unsittliche Fotos

Die Vorgänge ereigneten sich im Frühjahr 2018. Aufgrund einer Anzeige durchsuchten Polizeibeamten die Wohnung des Angeklagten nach Beweismitteln.

"Wie kommen Sie dazu, Bilder an Frauen zu schicken, die Sie nicht kennen?" Er habe ein sexuelles Verlangen gespürt und nicht geglaubt, sich dadurch strafbar zu machen, beantwortete der Angeklagte die Frage des Richters – und bekam von Martin Link zu hören, sich durch sein Handeln in große Schwierigkeiten gebracht zu haben. Inzwischen sei er nicht mehr in den sozialen Medien unterwegs, versicherte der junge Mann, er kommuniziere nur noch per WhatsApp. Man habe ihm ins Gewissen geredet, meldete sich mit Erlaubnis des Vorsitzenden ein Freund der Familie von der Zuhörerbank aus zu Wort, der außerdem recherchiert haben will, "keine pornografischen Spuren" mehr gefunden zu haben.