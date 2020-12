Altensteig (Württ.) 18 Mitarbeiter und zwölf Fahrzeuge sind bereit

Altensteig. Am Dienstag vergangener Woche hat es in Altensteig zum ersten Mal in diesem Winter leicht geschneit, am Samstag waren die Straßen an manchen Stellen glatt, und an diesem Dienstag hat Frau Holle ihr Bett erneut kurz ausgeschüttelt. "Was nicht ist, kann noch kommen", ist der Technische Einsatzleiter des Altensteiger Betriebshofs, Markus Calmbach, überzeugt. "Wir sind bei starken Schneefällen gut vorbereitet", versichert der neue Betriebshofleiter Alexander Mix. Auf dem Hof und in der Halle stehen sieben große und fünf Schmalspurfahrzeuge, die loslegen können, wenn es die Wetterlage erfordert und der Verkehr auf den Straßen im Kernort und in den Stadtteilen ungehindert fließen soll.