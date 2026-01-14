Altensteig: Was für ein Jahr 2025 für das PST Trögelsbach!

Nur 48 Mitglieder, aber über 250 Siege und Platzierungen im vergangenen Jahr. Das PST Trögelsbach festigt damit seinen Ruf, ein sportliches Aushängeschild der Stadt Altensteig zu sein.
Das Pferdesportteam Trögelsbach aus Altensteig gibt es zwar erst seit 2021 – und dennoch ist es aus der Reitszene nicht mehr wegzudenken. Das beweisen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: mehr als 250 Siege und Platzierungen in der Dressur und Springen bis einschließlich der Klasse S*. Hierbei waren Leonie Hammann im Springen und Sonja Kirn in der Dressur bis zur höchsten Klasse platziert. In der Hauptdisziplin Vielseitigkeit waren die PST-Reiterinnen national und international bis CCI*** erfolgreich. Elena Dürr vertrat die Farben des rührigen Vereins mit seinen nur 48 Mitgliedern bei der Europameisterschaft im belgischen Minderhout im deutschen Team.