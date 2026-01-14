Altensteig: Was für ein Jahr 2025 für das PST Trögelsbach!

Nur 48 Mitglieder, aber über 250 Siege und Platzierungen im vergangenen Jahr. Das PST Trögelsbach festigt damit seinen Ruf, ein sportliches Aushängeschild der Stadt Altensteig zu sein.

Das Pferdesportteam Trögelsbach aus Altensteig gibt es zwar erst seit 2021 – und dennoch ist es aus der Reitszene nicht mehr wegzudenken. Das beweisen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: mehr als 250 Siege und Platzierungen in der Dressur und Springen bis einschließlich der Klasse S*. Hierbei waren Leonie Hammann im Springen und Sonja Kirn in der Dressur bis zur höchsten Klasse platziert. In der Hauptdisziplin Vielseitigkeit waren die PST-Reiterinnen national und international bis CCI*** erfolgreich. Elena Dürr vertrat die Farben des rührigen Vereins mit seinen nur 48 Mitgliedern bei der Europameisterschaft im belgischen Minderhout im deutschen Team.

Vereinschef und Trainer Rüdiger Rau ist stolz auf seine Reiterinnen: „Wir sind eine unglaubliche Gemeinschaft. Reiten ist ja ein Individualsport und da ist es eigentlich immer schwierig, ein Team zu bilden. Aber uns ist das wirklich hervorragend gelungen. Eine richtig geniale Truppe.“ Und er freut sich: „Alle Reiterinnen sind sehr engagiert und bereit, beim Training ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Man kann mit ihnen richtig gut zusammenarbeiten – und das macht mir einfach Spaß.“

Highlight des vergangenen Jahres war zweifelsohne die Titelverteidigung bei den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in Laupheim. In der Besetzung Nicola Miller, Emma Schuler, Sonja Kirn, Katharina Dannegger und Nicole Grathwohl zeigte das Team vom PST Trögelsbach eine tadellose Leistung und gewann mit überlegenem Vorsprung. Die drei letztgenannten Reitterinnen gewannen dann auch noch alle drei Medaillen bei den württembergischen Meisterschaften. Emma Schuler wurde Vizemeisterin bei den Junioren. Viele weitere Titel gingen bei den verschiedenen Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises Nordschwarzwald in Dressur, Springen und Vielseitigkeit an die Altensteiger Amazonen.

Turnier-Hotspot Altensteig

Und auch bei der Zahl der veranstalteten Turniere steht Altensteig mit an der Spitze in Deutschland. Sage und schreibe sieben Turniere wurden auf der Reitanlage der Familie Rau am Trögelsbach organisiert und durchgeführt. Rüdiger Rau betont allerdings: „Das gelingt nur mit guten Freunden, motivierten Mitgliedern, einem kameradschaftlichen Miteinander und tollen, treuen Sponsoren.“