Altensteig startet in Saison: Freier Eintritt im Freibad am ersten Öffnungstag

1 In Altensteig beginnt an diesem Sonntag die Freibadsaison. Foto: Köncke

Die Freibadsaison in Altensteig steht in den Startlöchern. Für den ersten Tag gibt es für große und kleine Wasserratten freien Eintritt. Was sonst noch wichtig ist, erklärt Florian Weinhardt von den Stadtwerken.









Link kopiert



An diesem Sonntag , 11. Mai, beginnt in Altensteig die Freibadsaison. Von 9.30 bis 20 Uhr kann man im beheizten 50-Meter-Becken schwimmen, vom Ein-Meter-Brett springen, durch die 70-Meter lange Rutsche segeln, Tischtennis und Volleyball spielen und auf der Liegewiese unter schattenspenden Bäumen – der Deutsche Wetterdienst sagt Temperaturen bis zu 25 Grad voraus – relaxen. Kinder können auf dem Abenteuerschiff in See stechen.