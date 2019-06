Altensteig/Nagold Patientin missbraucht: Arzt verurteilt

Vorsorglich hatte Richter Martin Link bereits zwei weitere Verhandlungstage angesetzt in Erwartung einer weiteren Flut von Beweis- und Ablehnungsanträgen der Verteidigung, was diese bereits hinlänglich praktiziert worden war. Tatsächlich sah es beim dritten Verhandlungstermin zunächst so aus, als zahle sich diese Voraussicht aus. Wilfried Gaiser von den "Juristenfüchsen" präsentierte zunächst ein auf seinem Mobiltelefon per SMS eingegangenes Attest, in dem ein Berliner Arzt die Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten aus gesundheitlichen Gründen bescheinigte – vorerst bis zum 8. Juni. Außerdem lagen dem Gericht zwei Schriftsätze der Verteidigung vor, in denen die Aufhebung des Verfahrens gefordert wurde.

Staatsanwältin Edith Zug lehnte das ab. Die Verhandlung könne auch in Abwesenheit des Beschuldigten weitergeführt werden. Dagegen erhob der Pflichtverteidiger Einspruch. Richter Link unterbrach die öffentliche Sitzung mit dem Hinweis, er müsse sich das Ansinnen durch den Kopf gehen lassen. Nach zehn Minuten kehrte er in den Gerichtssaal zurück mit der "Anordnung", das Verfahren sei fortzusetzen.

Für diesen Fall hatte Gaiser bereits in der Pause das nächste Schriftstück vorbereitet, das er postwendend dem Richter übergab. Über den Antrag musste erneut befunden werden. Die Staatsanwältin reagierte gereizt. "Wie oft denn noch?" Das Gericht werde"regelrecht vorgeführt", äußerte sich ein verärgerter Prozessbeobachter.