Altensteig/Nagold Hundebiss ein Fall für das Gericht

Der Vorfall ereignete sich am 3. Juli gegen 19 Uhr. Wie an jedem Abend um diese Zeit verließ Uwe Thaler aus Altensteig mit seinen zwölf und 14 Jahre alten Jagdhunden und dem siebenjährigen "Cliff" – eine Mischung aus Schäferhund und ungarischem Hütehund – sein Haus in der Turmfeldstraße 45 für einen gemeinsamen Spaziergang. Eigentlich wollte der Holzbildhauer mit seinen angeleinten Hunden den Feldweg zum Fackelschopf der Tälemer entlanglaufen. Als der 54-Jährige am oberen Ende drei Leute stehen sah, die sich angeregt unterhielten, drehte er lieber um und ging die Turmfeldstraße am Seitenrand weiter.

Joggerin war fünf Tage krankgeschrieben

Was dann passierte, bezeichnete der Beschuldigte vor Gericht als "Sekundenereignis". Plötzlich habe er eine Frau "Achtung" rufen hören und sich erschrocken umgedreht. In diesem Moment sei "Cliff" an der Frau hochgesprungen und habe sie an der Schulter verletzt. Thaler versicherte, er habe die Joggerin nicht kommen sehen. Als sie sich mit ihrem Zuruf bemerkbar gemacht habe "muss sie direkt hinter mir gewesen sein", sonst hätte sein Mischling sie nicht attackieren können.