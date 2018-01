Altensteig/Nagold Autoverkäufer prellt Kunden: Geldstrafe

"Was habe ich da nur gemacht, ich schäme mich so, es tut mir unendlich leid. Mich muss der Teufel geritten haben." Wie ein Häufchen Elend saß der Angeklagte am Dienstag auf seinem Platz im Nagolder Gerichtssaal und hielt den Blick die ganze Zeit über gesenkt. Laut Anklageschrift hatte der Familienvater in neun gleich gelagerten Fällen Kunden durch ungerechtfertigte Nachforderungen beim Kauf eines neuen Autos und falsche Behauptungen bei der Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens betrogen. Einmal teilte er dem Autokäufer mit, dass die Winterreifen versehentlich nicht berechnet worden seien, in einem anderen Fall stehe die Finanzierung auf der Kippe, wenn nicht 1000 Euro nachgeschossen werden, wieder einem machte er weis, bei der Anhängerkupplung einen falschen Preis berechnet zu haben. Und, und, und. Stets wurde verlangt, den fehlenden Betrag persönlich bei ihm in bar vorbeizubringen.

Geld habe er zum größten Teil seiner Familie zukommen lassen

"Könnte Spielsucht ein Grund für den Betrug sein?", wurde der Angeklagte gefragt. Eine Mitarbeiterin des Autohauses will das gehört haben. Das meiste Geld habe er der Familie, besonders seinen zwei Kindern, zukommen lassen, bekam der Richter zur Antwort.