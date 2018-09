Altensteig Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Gegen 21 Uhr überholte der Biker auf gerader Strecke ein vorausfahrendes Fahrzeug. In der nachfolgenden Linkskurve verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Die Maschine schlitterte an den Schutzplanken entlang, der Biker stürzte mehrere Meter tief eine Böschung hinunter. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Tübingen geflogen.

Laut Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache sein. Die Ermittlungen laufen. Am Motorrad entstand ein Schaden von 4000 Euro.