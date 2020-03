Altensteig Mann geht mit Messer auf 19-Jährigen los

Zeugen wählten den Notruf, als der 35-Jährige an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße ein Messer gegenüber einem 19-Jährigen erhob. In der Folge soll der offenbar alkoholisierte Mann dem 19-Jährigen auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 19-Jährige erlitt eine blutende Wunde.