Altensteig Leckereien locken in Altstadt

Altensteig - Wieder lockt der Altensteiger Weihnachtsmarkt in die prächtigen Kulisse Altstadt. Im Bereich des mittelalterlichen Alte Schlosses, dem Wahrzeichen der Stadt, warten die Marktbeschicker auf die Besucher. In diesen Jahr sind rund 70 Stände am Start. Im Angebot sind Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck, aber auch köstlichen Leckereien und Glühwein.