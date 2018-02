Altensteig Kindergarten Welkerstraße wird erweitert

Mahlzeiten in der Box

Michael Bühler (Freie Wähler) bezeichnete die vorgelegte Planung als "sehr gelungen". Er frage sich allerdings, ob man die angedachten Sanierungsmaßnahmen in vollem Umfang durchführen müsse, zum Beispiel bei den sanitären Anlagen. Außerdem wollte Bühler wissen, ob in der geplanten Küche ein richtiges Mittagessen gekocht werde. Das sei nicht der Fall, klärte Bürgermeister Feeß auf. Die Mahlzeiten würden in einer Box angeliefert. Eher sei daran gedacht, dass die Kinder auch mal etwas backen könnten.

Zur Erlebnispädagogik gehöre heutzutage auch die Umwandlung strikter Gruppenräume in teiloffene Bereiche. "Verändert sich dadurch der Personalschlüssel?", wollte Tobias Schmid (CDU) vom Rathauschef wissen. Deswegen nicht, Kinder bräuchten aber wegen ihrer "Verhaltensoriginalität" einen größeren Förderbedarf. Bei der erwarteten Zunahme von Kindergartenkindern in der Welkerstraße stellt sich für Berti Großman (Freie Wähler) die Frage des Verkehrs bei der An- und Abfahrt. Er schlug vor, in der gegenüberliegenden Burgstraße Schrägparkplätze anzulegen.

Der Kindergartenanbau in der Welkerstraße kostet voraussichtlich 992.000 Euro, die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Bestand 374.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich nach Abzug von staatlichen Zuschüssen auf insgesamt rund 934.000 Euro.