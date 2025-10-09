Altensteig: Jochen Hahn wird Gesamt-Zweiter bei Truck-EM

Dass er Vizeeuropameister wird, stand für Jochen Hahn schon vor dem letzten Rennen der Truck-EM in Spanien fest. Dennoch bewies sich der Altensteiger als guter Teamplayer.
Unter besten Rennbedingungen fand das große Finale der Truck-Racing-EM 2025 auf dem Circuito del Jarama in Spanien statt. Bei sonnigen 28 Grad zeigte sich Jochen Hahn ein letztes Mal in Topform. Auch wenn der Vizeeuropameistertitel bereits vorzeitig feststand, ließ sich der Routinier aus Altensteig die Chance nicht nehmen, die Saison mit starken Ergebnissen abzuschließen.