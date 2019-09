Altensteig Jede Menge Vielfalt beim internationalen Straßenfest

Einen großen Vorteil hatte der Ortswechsel: Im Stadtgarten konnte zugleich der neue Flößerspielplatz bestaunt werden. Besonders die Kleinen hatten Freude an der Spielgelegenheit direkt neben dem Festgeschehen.

Auf der Bühne war ein buntes Programm mit Musik und folkloristischen Tänzen geboten, das die Blicke auf sich zog. Jung und Alt, in verschiedenen Kostümen, Trachten und Outfits, waren dort vertreten. Dass für alle Altersklassen was dabei war, zeigte sich auch am bunt durch alle Jahrgänge gemischten Publikum.