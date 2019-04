Altensteig James Last: Blick auf sein bewegtes Leben

Dabei stellte Hans Last, wie der Komponist und Arrangeur mit bürgerlichem Namen hieß, schon früh die Weichen für eine beispiellose Karriere. Mit 17 Jahren hatte er bereits eine Ausbildung als Kadett an den Heeresmusikschulen in Frankfurt und Bückeburg abgeschlossen. Daraufhin begann Last, mit seinen beiden Brüdern im Tanz- und Unterhaltungsorchester von Radio Bremen und im "Last-Becker-Ensemble" zu spielen.

Seine Karriere nahm Schwung auf, als er 1964 einen eigenen Plattenvertrag erhielt. Mit seinem Orchester vertonte er selbst komponierte und neu arrangierte Instrumentalstücke. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen, Alben und Tourneen. Es sollten aber noch einige Jahrzehnte und Millionen verkaufter Tonträger ins Land gehen, bis er auf Corinna Nispel traf.

Die Altensteigerin wuchs mit Lasts Musik auf. Ihr Vater war der erste Fan in der Familie, besaß viele Platten des Musikers. Mit vier Jahren begann Nispel dann selbst, Unterricht an der städtischen Musikschule zu nehmen. Allen schiefen Blicken zum Trotz setzte sie sich schon als junges Mädchen ans Schlagzeug. Später lernte sie in einem Musikfachgeschäft und bildete sich zur Schlagzeuglehrerin weiter. Erst ein Schicksalsschlag führte schließlich im November 1996 dazu, dass sich die Wege von Nispel und Last kreuzten. Nach dem Tod ihres Vaters beschloss Nispel, ihm zu Ehren ein Konzert des damaligen Weltstars zu besuchen. Sie war begeistert.

Gemeinsame Liebe zur Musik im Mittelpunkt

Aus einem Konzertbesuch wurden viele. Bei einem Soundcheck mit anderen Fans nahm Nispel dann ihren ganzen Mut zusammen: "Da ich auch Schlagzeugerin bin, hab ich ihn gefragt, ob ich mir die Noten mal anschauen darf", erinnert sie sich und lacht. "Da hat er mich einfach auf die Bühne geholt." Die flüchtige Bekanntschaft entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einer Freundschaft – die auch die Musiker des Orchesters umfasst. Nispel wird Teil der großen Familie, wie Last sein Orchester nannte. Ob im Tourbus, beim abendlichen Barbesuch oder beim Kaffee im Hamburger Domizil des Musikers – sie war dabei. Immer im Mittelpunkt: die gemeinsame Liebe zur Musik. So habe sich Last auch immer wieder nach ihren eigenen Musikschülern erkundigt, erklärt Nispel.

Nach und nach lernte sie auch Lasts richtige Familie und dessen Management kennen, das schließlich fragte, ob sie den Vorsitz des Fanklubs übernehmen wolle. Bis heute pflegt die Altensteigerin nicht nur den engen Kontakt zur Last-Familie, sondern auch zu anderen Fans und hält diese auf dem Laufenden. "Bei mir daheim vergeht kein Tag, der nicht irgendwas mit James Last zu tun hat", sagt sie. Weshalb sich der Fanklub nach dem Tod des Musikers nicht aufgelöst hat? Da muss Nispel nicht lange überlegen: "Weil seine Musik weiter lebt."