Altensteig Heselbronner Steige: Verkehr fließt wieder ungehindert

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten, die am 20. August begannen, tritt eine Neuordnung der Verkehrsführung in Kraft. Fahrzeuge, die auf der Landesstraße L351 unterwegs sind, haben jetzt Vorfahrt. Bisher mussten sich Verkehrsteilnehmer aus Richtung Simmersfeld an der Einmündung in den fließenden Verkehr auf der Landesstraße L 362 einordnen.