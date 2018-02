Altensteig Handballfasching in der Markgrafenhalle

Altensteig - Die Abteilung Handball des TSV Altensteig feiert seit vielen Jahren den großen Handballfasching in der Markgrafenhalle in Altensteig. In diesem Jahr steigt bereits am Freitag, 9. Februar eine 90er-Party. Der bekannte Stuttgarter DJ Nightflight wird in der Markgrafenhalle mit den Hits der Neunziger Jung und Alt zum Tanzen bringen. Wer will darf sich bereits am Freitag verkleiden, muss aber nicht. Wie in jedem Jahr gibt es auch in 2018 einige Neuerungen: Beispielsweise der Shuttlebus von und nach Nagold und Pfalzgrafenweiler, der zahlreiche Stationen anfährt.