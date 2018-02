Altensteig Gerätehaus platzt aus allen Nähten

Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, für eine leistungsfähige Feuerwehr zu sorgen und Bedarfspläne aufzustellen. In Altensteig war das zuletzt im Jahr 2007 der Fall, sodass eine Aktualisierung nach zehn Jahren angezeigt erscheint.

Enthalten sind in der umfassenden Aufstellung unter anderem die Mannschaftsstärke aller neun Abteilungen, die technische Ausstattung mit Fahrzeugen und Geräten, wo "besondere Gefahren" auftreten könnten – in der Kernstadt zum Beispiel bei der Versuchs- und Lackieranlage der Firma Boysen, in Walddorf, weil es Bereiche gibt, in denen keine 800 Liter Löschwasser pro Minute aus dem Ortsnetz entnommen werden können und in Wart, weil Wohngebiete mit Flüssiggas aus oberirdischen Tanks versorgt werden.

Aktuell hat die Feuerwehr der Gesamtstadt 242 Einsatzkräfte – die meisten in der Kernstadt (53), in Walddorf (42), Wart (30) und Spielberg (29), die wenigsten in Garrweiler (11), Berneck (12) und Hornberg (14). Ausgestattet sind die Abteilungen mit insgesamt 18 Fahrzeugen, die teilweise 15 und mehr Jahre auf dem Buckel haben, wie ein TLF 16/25 aus dem Jahr 1991, das im nächsten Jahr durch ein LF 10/20 ersetzt wird und ein TSF von 1988, für das ein Gebrauchtfahrzeug angeschafft werden soll.