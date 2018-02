Altensteig Garrweiler: Haus nach Brand nicht mehr Bewohnbar

Gegen 7.40 Uhr wurde die Feuerwehr Altensteig über den Brand in der Schulgasse in Garrweiler informiert. In einem Einfamilienhaus war im Bereich des Dachbodens ein Feuer ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an der Elektroinstallation.

Die Hausbewohner, ein 45-jähriger Mann und sein 17-jähriger Sohn, konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Altensteig war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Trotzdem brannte das Dachgeschoss nahezu vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam bei Verwandten unter. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort, musste jedoch nicht tätig werden.