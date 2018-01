Altensteig Funpark nimmt immer mehr Gestalt an

Weitere Attraktionen sind Blasrohr- und Bogenschießen, Crossgolf mit vielen Varianten und Seiltanzen. Immer steht der Spaß im Vordergrund.

Nach der Schulzeit absolvierte der Wildberger Dennis Roos eine Lehre zum Restaurant-Fachmann und Barkeeper, arbeitete im Hotel Schwanen in Kälberbronn und als Chef de Rang im Sporthotel Aramis in Nebringen, bildete sich in Stuttgart zum Hotelbetriebswirt weiter. Als Vater Frank für 10 000 Euro aus Spaß einen Segway – angetrieben von einem separaten Elektromotor mit Geschwindigkeiten bis zu 20 Stundenkilometer – kaufte, bei dem sich der Fahrer an einer Lenkstange festhält, hatte Dennis Roos eine Idee. Das könnte man doch professionell betreiben, oder? Er gründete eine Eventagentur und stieg in die Werbung ein. Inzwischen kann er sieben Touren zwischen Stuttgart und Karlsruhe anbieten. Gebucht wird die Freizeitaktivität sowohl von Firmen und Vereinen als auch von Kegelclubs "und selbst bei Junggesellenabschieden", kann sich der Jungunternehmer ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen.

Nach und nach erweiterte er sein Angebot. Und begann nach einem geeigneten Gelände Ausschau zu halten. Der 26-Jährige hat verschiedene Städte und Gemeinden im Kreis Calw angeschrieben. In Altensteig wurde ihm der Stadtgarten und ein 2700 Quadratmeter großes Gelände im Turmfeld angeboten. Nach der Zustimmung durch den Altensteiger Gemeinderat und dem Kauf beauftragte Roos das in unmittelbarer Nachbarschaft ansässige Architekturbüro Hauser und Partner mit der Planung

Zum Komplex gehören eine große Rasenfläche, eine 120 Quadratmeter große Sandlagune mit Wasseranschluss (Roos: "Ähnlich wie beim Anker-Beach in Nagold"), eine Riesenswingschaukel und ein Gestell, das ermöglicht, auf einem gespannten Seil die Balance zu halten (Slackline).

Geöffnet ist bereits jetzt die sechs mal 16 Meter große Halle im edlen Industrie-Stil. An der Theke der Bar wird als Besonderheit "Craft Beer" ausgeschenkt, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, Cocktails und anderes mehr.

Jeden ersten Freitag im Monat ist eine Karaoke-Veranstaltung in der Turmfeldstraße 17 geplant.

