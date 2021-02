Altensteig Abgas-Spezialist Boysen erzielt neuen Rekordumsatz

Dass Boysen seinen Wachstumskurs trotz Covid-19 fortsetzen konnte, begründet sich laut Geisel vor allem in der Kundenstruktur: "Wir arbeiten ausschließlich für Premiumhersteller. Und Premium ist auch in Pandemie-Zeiten gefragt." So vor allem im wichtigsten und größten Automobilmarkt China. Nach vergleichsweise kurzen Lockdowns "erlebte der Absatz von Premiumfahrzeugen in China einen regelrechten Höhenflug". Aufgrund der weiteren Wachstumspotenziale im Reich der Mitte hat die Boysen-Gruppe im vergangenen August mit dem Bau eines weiteren Produktionswerks in Shenyang begonnen.

Kauf der Nagolder Firma helag-electronic erweitert Expertise