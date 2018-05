Altensteig 83-Jähriger streift mit Auto Fußgängerin und flieht

Die 19-Jährige war gegen 13.15 in der Talstraße unterwegs, als sie vom Außenspiegel des Autos gestreift wurde. Sie verletzte sich dabei am Arm. Der 83-Jährige hielt daraufhin an und überprüfte seinen Außenspiegel. Obwohl eine Zeugin den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte, verschwand er. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus Nagold gebracht.

Den Unfallverursacher traf die Polizei dann an seiner Wohnanschrift auf. Der 83-Jährige räumte den Unfall ein. Die Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Der Mann gab an, dass er erst nach dem Unfall ein Alkohol getrunken hätte. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Der Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.