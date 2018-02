Altensteig 47-Jährige bei Unfall auf B 28 schwer verletzt

Altensteig - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 zwischen Altensteig und Spielberg ist am Donnerstagnachmittag eine 47-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie kam per Rettungshubschrauber in ein Tübinger Krankenhaus. Ihre 48-jährige Unfallkontrahentin wurde zwar in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, kam aber mit leichten Verletzungen davon.