Altenpflegehelfer abgeschoben: Königsfelder Heim vertraute Behörden – und ist am Ende fassungslos

Kehrtwende bei der Abschiebung eines Altenpflegehelfers – er war über Monate hinweg ausreisepflichtig. Das Königsfelder Pflegeheim fragt: Warum gab es dennoch eine Arbeitserlaubnis?
Tobias Weymann erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Der Leiter des Christoph-Blumhardt-Hauses der Evangelischen Brüdergemeine Königsfeld zeigte sich am Mittwoch zunächst überrascht und verärgert über die aus seiner Sicht plötzliche Abschiebung eines 27-jährigen Mitarbeiters aus dem Kosovo. Am frühen Morgen wurde der junge Mann von Polizeibeamten aus seiner Wohnung in St. Georgen geholt und anschließend von der Abschiebegruppe Freiburg an den Flughafen Frankfurt gebracht. Von dort erfolgte offenbar eine Sammelabschiebung.