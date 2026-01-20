Altennachmittag in Hausen: Hausener Senioren stoßen mit einem Gläschen Sekt auf das neue Jahr an

1 Gut besucht war der erste Altennachmittag im neuen Jahr in Hausen. Foto: zVg/Marietta Metzger Um die 30 Gäste hatten sich zum ersten Altennachmittag in Hausen eingefunden. Beim nächsten Treffen wird Hemdglunki gefeiert.







Die Teilnehmer haben das neue Jahr mit einem Gläschen Sekt begrüßt, heißt es in einem Nachbericht der Veranstalter. Mit besten Wünschen für 2026 und einer kurzen Geschichte, in der sich das alte Jahr mit dem neuen Jahr über seine Erfahrungen und Wünsche unterhält wurde der Nachmittag eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen gab es viel zu erzählen bis dann das Duo „De Graue und de Bua“ einige bekannten Lieder einstimmte. Marietta Metzger vom Team Altennachmittag informierte über die „Richard Grossmann Stiftung“ mit Sitz in Lörrach. Die Aufgabe der Stiftung ist es mittellose alte, und gebrechliche Menschen im Alter zu unterstützen. Der Altennachmittag erhält auch jährlich eine Zuwendung für die Seniorenarbeit.