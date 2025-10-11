Altennachmittag Hausen: Landesehrennadel für Helga Kundlacz aus Hausen

Für ihr mehr als 30-jähriges Engagement als Leiterin des Altennachmittags in Hausen hat Helga Kundlacz eine Ehrung des Landes erhalten.
Im Jahr 1989, also vor 36 Jahren, hatte Helga Kundlacz die Leitung des ökumenischen Altennachmittages in Hausen übernommen. Nunmehr gab es zwei gewichtige Gründe für eine große Feier beim regelmäßigen Altennachmittag in Hausen. Zum einen gab es ein goldenes Jubiläum: Der 1975 gegründete Altennachmittag feiert sein 50-jähriges Bestehen, zum anderen erhielt die langjährige Betreuerin Helga Kundlacz die Landesehrennadel für ihre langjährige verantwortungsvolle und treue Tätigkeit.