1 Menschen mit Demenz verlieren häufiger mal die Orientierung. Foto: dpa

Bewohner mit Demenz sind in Pflegeeinrichtungen häufiger anzutreffen. Manche verlassen desorientiert das Heim und müssen dann gesucht werden. Ein Desorientierungsschutz kann helfen. Der Gemeinderat Furtwangen befasst sich nun mit dem Thema.









Mit einem ungewöhnlichen Antrag befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 18. Juni. Der Altenheimverein von St. Cyriak bittet um Kostenübernahme eines Desorientierungsschutz-Systems in Höhe von 8895 Euro.