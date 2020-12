Altenheime in VS Weihnachtsstimmung trotz Corona möglich

Bastel-Angebote, Gebäck und Dekoration für die richtige Atmosphäre

Um zum Fest dennoch Weihnachtsstimmung unter den Bewohnern verbreiten zu können, gehe man in diesem Jahr einen anderen Weg: "Wir planen je eine gemeinsame Feier in den einzelnen Wohnbereichen – aber eben ohne Angehörige" und stattdessen nur mit den Bewohnern des Bürgerheims. Kaffee und Kuchen, Klaviermusik, ein kleines Geschenk für jeden Bewohner und natürlich der Auftritt der Hausmeister als Nikolaus und Knecht Ruprecht sollen für eine festliche Atmosphäre sorgen.

Ähnlich ist die Situation im Awo-Seniorenzentrum. Die ansonsten übliche Weihnachtsfeier mit Angehörigen und Bewohnern fällt hier ebenfalls der Pandemie zum Opfer. "Solche Gemeinschaftsveranstaltungen sind momentan einfach nicht möglich", betont Einrichtungsleiter Hayer. Stattdessen weicht man auch hier auf kleinere Feiern für die einzelnen Wohnbereiche aus. Hayer betont: "Wir müssen uns zwar einschränken, von einem vollständigen Verzicht kann aber keine Rede sein."

Dass Weihnachtsstimmung trotz Corona möglich ist, finden auch Sandy Reis und Charlotte Baumert vom Haus der Betreuung und Pflege am Deutenberg. "Es ist zwar eine schwierige Zeit, aber wir machen das Beste draus", gibt Baumert den Grundgedanken wieder. Durch Musik, Gedichte, kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke, ein besonderes Weihnachtsmenü sowie ein kleines adventliches Programm in den einzelnen Wohnbereichen versuchen die Mitarbeiter "weihnachtliche Stimmung zu den Bewohnern zu bringen", ergänzt Reis. Weihnachten als Zeit der Zusammengehörigkeit und der Solidarität soll so im Haus der Betreuung und Pflege spürbar werden. Die Kernbotschaft: "Es ist für uns alle nicht leicht, aber zusammen schaffen wir das." Dazu werden nicht zuletzt auch die Angehörigen mit ins Boot geholt.

Gemeinsame Aktionen müssen ausfallen

Im Schwenninger Franziskusheim soll ebenfalls weihnachtliche Stimmung einziehen – etwa durch Bastelarbeiten, Gebäck, Dekoration und Christbäume, wie Harald Blocher, Pressesprecher der Stiftung St. Franziskus, die das Seniorenzentrum in Schwenningen betreibt, mitteilt. Natürlich kann auch im Franziskusheim nicht alles wie geplant stattfinden – eine gemeinsame Nikolausfeier, der Adventsmarkt, das gemeinsame Singen und der Gottesdienst in der Kapelle müssen ausfallen. Dennoch freue sich ein Großteil der Bewohner auf Weihnachten. "Schön ist es, dass viele Angehörige Weihnachtsgrüße vorbei bringen oder Pakete schicken. Die Bewohner wissen: Auch wenn der Kontakt eingeschränkt ist, es wird an sie gedacht", schildert Blocher.

Wie wichtig der Kontakt zu den Angehörigen für viele Bewohner ist, weiß auch Hayer vom Awo-Seniorenzentrum. Neben Adventsdekorationen, Plätzchen und weihnachtlicher Musik spiele dieser gerade in der Weihnachtszeit eine große Rolle. "Wenn man seine engsten Angehörigen sehen darf, ist das natürlich auch schon einmal viel wert." Diesen Eindruck bestätigt Bürgerheim-Leiter Trautmann: Die Bewohner und ihre Angehörigen seien "dankbar, dass man Besuche machen kann, dass man sich sehen kann".

Was möglich und verantwortbar ist, wird auch gemacht

Allgemein sind die Besuchsmöglichkeiten in Seniorenzentren unter Corona-Bedingungen stark eingeschränkt – wenn Besuche denn überhaupt möglich sind. Dennoch sollen sie in Schwenningen auch über die Feiertage nicht erweitert werden, um die Bewohner weiterhin zu schützen. "Wir appellieren ohnehin an alle Angehörigen, dass sie Besuche auf das Nötigste begrenzen", betont Trautmann.

Und wie sieht es für die Bewohner mit Weihnachten im Kreise der Familie aus? "Einige Bewohner werden über Weihnachten nach Hause geholt", gibt Stiftungssprecher Blocher einen Einblick in die Planung des Franziskusheims. Erlaubt und möglich sind solche Besuche auch für die Bewohner anderer Schwenninger Seniorenzentren – zum Beispiel für jene des Bürgerheims. Dennoch meint Einrichtungsleiter Trautmann: "Wir appellieren an alle Angehörigen, die Bewohner nicht über Weihnachten nach Hause zu holen." Er sieht darin ein "unkalkulierbares Risiko". Zum Glück, sagt Trautmann, hätten viele Angehörige Verständnis – und auch die Bewohner sähen, dass die Vorsichtsmaßnahmen nötig sind und "fühlen sich sicher".

Das soll auch in der Weihnachtszeit so bleiben – obwohl es den Bemühungen rund um ein besinnliches Weihnachtsfest nicht immer entgegenkommt. "Wir machen aber alles, was im Rahmen des Machbaren und des Verantwortbaren ist", sagt Hayer vom Awo-Seniorenzentrum – mit dem Ziel, die Feiertage möglichst weihnachtlich zu gestalten. Reis vom Haus der Betreuung und Pflege am Deutenberg führt diesen Gedanken weiter: "Dafür nehmen wir auch jede Arbeit in Kauf", betont sie. "Es geht schließlich um die Bewohner."