Altenheim St. Michael Donaueschingen: Sie haben 300 Jahre Lebenserfahrung

1 Sie kennen sich seit der Schulzeit und feiern dieses Jahr ihre 100. Geburtstage im Pflegeheim St. Michael in Donaueschingen (von links): Olga Wetzel, Rosa Rusch und Waltraud König. Foto: Johann Müller-Albrecht

Drei 100. Geburtstage stehen im Pflegeheim St. Michael an. Die Freundinnen geben Tipps für die jüngeren Generationen.









300 Jahre Lebenserfahrung an einem Platz in Donaueschingen vereint? Ja, das gibt es. Und die drei Damen, um die es sich handelt, kennen sich recht gut. Auf die Frage wie man 100 Jahre alt wird, antworten sie unisono: „Man muss nur nicht sterben.“ Und daran halten sich die Jubilarinnen Olga Wetzel, Rosa Rusch und Waltraud König bis heute. Jede von ihnen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.