Alten- und Krankenpflege: Sozialwerk Hechingen erweitert Versorgungsbereich

Das Sozialwerk Hechingen und Umgebung bietet seine Dienste nun auch in Haigerloch, Bisingen und Bodelshausen an. In Zeiten des Mangels an Pflegefachkräften eine erfreuliche Nachricht für Betroffene.