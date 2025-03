Alte Weberei soll abgerissen werden: Schutterner Ortschaftsrat stellt sich hinter Wohnpark-Vorhaben

Die alte Weberei in der Hauptstraße in Schuttern soll abgerissen werden. Ein Investor will dort zwei neue Gebäudekomplexe mit insgesamt 15 Wohnungen errichten. Der Ortschaftsrat stellt sich dahinter.

Mit großem Interesse verfolgten am Dienstagabend gut 15 Schutterer die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats. Im Fokus stand das geplante Bauvorhaben „Alte Weberei“, das den Abbruch des alten Gebäudes und neue Gebäudekomplexe von sechs und neun Wohneinheiten sowie 30 Pkw-Stellplätze vorsieht. Der Ortschaftsrat stimmte dem Bauvorhaben geschlossen zu und erleichterte dem Bauherren aus Schuttern damit auch die künftige Entwicklung ohne Bebauungsplan. Wann mit dem Abbruch und folgenden Neubau begonnen werden kann, stehe noch nicht fest. Die Grundlage für eine Neubebauung wurde im Ortschaftsrat gelegt.

Sicher gibt es noch einige Schutterer, die viel lieber eine Restaurierung und den Erhalt der alten Weberei gesehen hätten. Gewünscht wäre ein Bau, der die Höhe des Gebäudes als eineinhalbgeschossiges Bauwerk sowie Fensterläden vorsehe.

Lesen Sie auch

Enge der Straße wird durch Neubau entschärft

„Damit der alte Charme erhalten bleibt“, so das Ansinnen aus dem Zuhörerraum. Für eine Anpassung des Neubaus an das Ortsbild besteht keinerlei Verpflichtung, betonte Bauamtsleiter Markus Reinbold. Gemäß dem Baugesetzbuch spiele das äußere Erscheinungsbild keine Rolle und hier sehe der Gesetzgeber auch kein Eingreifen in das Eigentum vor. So wie sich die alte Weberei heute präsentiere, müsste der Eigentümer immer damit rechnen, dass etwas kaputt gehe und die Gemeinde brauche Wohnraum, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Silberer. Es sei Wunsch des Eigentümers, Wohnraum zu schaffen und das Grundstück zu überplanen. Aber auch für die Gemeinde soll es drei zusätzliche Meter Abstandsfläche in der Gesamtlänge zum Gehweg geben. Die Enge der Schutterer Hauptstraße ließe sich in diesem Bereich künftig etwas ausgleichen.

Architekt Thomas Mathis hatte das Bauvorhaben vorgestellt und betonte: „Dem künftigen Bauherrn und Eigentümer liegt etwas an Schuttern. Obwohl die beiden Gebäude modern ausgerichtet sind, greifen sie in der Architektur den Sandstein in Erkern von der Klosterkirche auf und die Anthrazitfarbe der Fenster an der Klosterkirche soll sich auch in den beiden Gebäudekomplexen finden. Rote Ziegel dürften die Verbindung und Anlehnung an die Historie komplettieren. Gegen Süden will der Architekt den Bezug zu den alten Scheunen über Holzgeländer an den Balkonen herstellen. Über die Rücksetzung der beiden Gebäude um drei Meter zur Straße, soll noch stärker der Blick auf die Klosterkirche frei werden. Das Gebäude des Ladengeschäfts mit Bäckerei soll erhalten bleiben. Alle anderen Gebäudekomplexe sollen den beiden Gebäudekomplexen mit barrierefreien Wohnungen weichen und auch Platz für 30 Pkw-Stellplätze geben. Einig sind sich alle Ratsmitglieder darin, dass dieses Bauprojekt das Ortsbild von Schuttern verschönern und einen Mehrwert für den Ort bringen wird.

Der Ortschaftsrat nimmt die Planung zum Bauprojekt „Alte Weberei“ zur Kenntnis. Der Ortschaftsrat bittet den Gemeinderat, der Planung ebenfalls zuzustimmen und auch auf die Erstellung eines Bebauungsplans zu verzichten.