Alte Tradition: Drachenfest nach rund zwei Jahrzehnten zurück in Pakistan

Drachensteigen hat in Südasien eine jahrhundertealte Tradition. Wegen tödlicher Zwischenfälle wurde ein bekanntes Festival in Pakistan 2007 verboten. Nun ist «Basant» zurück und begeistert das Land.
Lahore - Ein beliebtes Drachenfest ist nach fast zwei Jahrzehnten Pause in Pakistan zurückgekehrt. Die als "Basant" bekannte Veranstaltung wurde erstmals wieder nach ihrem letzten Verbot im Jahr 2007 in der Kulturmetropole Lahore im Osten des südasiatischen Landes abgehalten. Die jahrhundertealte Tradition markiert den Beginn des Frühlings, war in der Vergangenheit aber immer wieder von tragischen Todesfällen überschattet worden.