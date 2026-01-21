Alte Synagoge Hechingen: Hat der Papst den Juden geholfen?

Das neue Halbjahresprogramm der Alten Synagoge Hechingen ist erschienen. Es bietet wieder zahlreiche spannende Veranstaltungen zur jüdischen Kultur.
Die erste Veranstaltung des neuen Jahres hat die Alte Synagoge schon hinter sich. Am 11. Januar gab das Hamburger Frielinghaus Ensemble ein temperamentvolles Neujahrskonzert. Der erste Vortragsabend lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. An diesem Donnerstag, 22. Januar, um 20 Uhr geht die Reihe „Lachen erlaubt? Humor in den Religionen“ weiter.