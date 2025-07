Im Zuge ihrer Bemühungen, ihren Immobilienbestand und die Unterhaltskosten, die er beschert, zu verringern, hat die Stadt Albstadt auch die Alte Schule in Truchtelfingen auf die Liste der entbehrlichen Objekte gesetzt. Am Donnerstag hat der Gemeinderat dem geplanten Verkauf zugestimmt. Der Beschluss entlastet die Stadtkasse von jährlichen Unterhaltszahlungen in Höhe von 21 553 Euro.

Jetzt muss nur noch ein Investor gefunden werden, der keine Angst vor Kugeln am Bein hat. Die Alte Schule in Truchtelfingen verdient ihren Namen; sie wurde 1871 erbaut, in einer Zeit, als Schulhausbauten abseits der großen Städte noch eine Seltenheit in Württemberg waren. Die Ausstattung ist nicht ganz so alt, aber auch nicht eben taufrisch: Strom- und Wasserleitungen sind antiquiert, trinkbares Wasser gibt es nicht, geheizt wird teils mit einer Standgas, teils mit einer Wandheiztherme; die Gerätschaften sind 33 respektive 25 Jahre alt. Eine Wand- und Deckendämmung fehlt; der Sandsteinsockel des Hauses weist Abplatzungen und Abschieferungen auf.

Stadt schätzt Sanierungskosten auf 2,9 Millionen Euro

Die Stadt beziffert die Kosten von Sanierungsmaßnahmen einschließlich der Planungskosten und des Risikozuschlags mit 2,9 Millionen Euro – wobei es Stimmen im Gemeinderat gibt, die ihr unterstellen, dass sie sich keine Mühe gegeben habe, die Summe auch nur versuchsweise günstig zu rechnen. Hohe Kosten passten ihr einfach besser ins argumentative Konzept.

So oder so, um eine Sanierung wird nicht herumkommen, wer die Alte Schule neu nutzen möchte. Abreißen kann er sie nämlich nicht, weil sie denkmalgeschützt ist. Unter Bauhistorikern gilt sie als schönes Beispiel für die in Grund- und Aufriss klar gegliederten Schulbauten der 1870er Jahre, mithin als veritables Kulturdenkmal.

Die Stadt bietet den Vereinen neue Unterkünfte an

Das heutige Denkmal hatte bis 1966 als Schulhaus gedient; später war es das Domizil diverser Vereine, zuletzt des Kneippvereins, des Computer Clubs, des Ortsverbands P34 des Deutschen Amateur Radio-Clubs, des Dark Legion Tabletop Clubs und des Modellbauvereins Firebirds. Die müssen raus, sobald das Haus verkauft ist, bekommen aber alternative Unterkünfte von der Stadt angeboten, beispielsweise in der Ebinger Schlossberg-Realschule und im Kloster Margrethausen.

Die Alte Schule aber könnte nach der Sanierung ein Mehrfamilienhaus mit vier oder fünf Wohnheiten werden. Im ersten Stock befand sich seit eh und je eine Wohnung – dort hauste der Schulmeister.