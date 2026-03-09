Alte Schmiede Mambach: Das kulturelle Erbe bewahren

Die „Alte Schmiede Mambach“ ist nun Partner des Biosphärengebietes Schwarzwald. Sie erhofft sich dadurch mehr Besucher für das Schaudenkmal.
Der Verein „Alte Schmiede Mambach“ ist nun offizieller Partner des Biosphärengebiets Schwarzwald (BGS). Das Biosphärengebiet Schwarzwald ist ein Stabstelle des Regierungspräsidiums Freiburg. Jan-Hendrik Faßbender, Koordinator der Partnerinitiativen und stellvertretender Geschäftsführer des BGS, überreichte Klaus Wetzel, Ortsvorsteher und Kassierer des Vereins, am Freitagnachmittag in der Schmiede eine Urkunde. In dem Dokument heißt es: „Die „Alte Schmiede Mambach“ zeichnet sich durch außerordentlich hohe Qualitätsstandards in den Bereichen Regionalität, Naturschutz und Nachhaltigkeit sowie Service aus. Sie übernimmt damit als Partner und Botschafter im Biosphärengebiet Schwarzwald eine Vorbildfunktion.“