Alte Musik in Efringen-Kirchen: Filigrane Raffinesse

Weit mehr als 100 Besucher wollten sich die Musik um das 14. Jahrhundert in Blansingen nicht entgehen lassen.

Einen auch für die Organisatoren unerwartet hohen Zuspruch fand das Konzert mit dem Quintett „Terebinthus“ am vergangenen Sonntag in der Blansinger Kirche St. Peter. Die fünf Interpreten aus fünf Ländern stellten mit der Musik des 14. und 15. Jahrhunderts eine spannende Phase im europäischen Musikschaffen vor, die sie mit Instrumentalnachbauten differenziert, feinsinnig und zuweilen spitzfindig subtil beleuchteten.

Das ausgesuchte Repertoire des Spätmittelalters und der Frührenaissance bestand aus Kantilenen mit hymnischem oder sequenziellem Text sowie Vertonungen gewöhnlicher Messtexte, aus Motetten-Auszügen, Madrigal-Stücken und balladesken Melodien des italienischen Trecento. Rein vokale Ausführungen von Motetten und Messen gehörten damals genauso zum Alltag wie diverse instrumentale Spielarten von ursprünglich textgebundener Musik, umgesetzt in immer filigranerer satztechnischer Raffinesse.

Unter der Leitung des portugiesischen Blockflötisten António Godinho mit seiner schnörkellosen und zugleich sehr dynamischen virtuosen Tongestaltung entfalteten Anna Cibulková und Ana Sarmiento Alonso eine bezaubernd schöne Vokalpolyphonie, immer wieder begleitet durch das Organetto, einer Miniatur-Orgel, bei der Alonso mit einer Hand die Tasten bediente, mit der anderen einen kleinen Blasebalg.

Zu den Klängen einer schlichten kleinen Harfe und der Viella, einem gambenartigen Streichinstrument, untermalte Julian Becker die Polyphonie der Stimmen und der drei Blockflöten mit erratisch klingenden gezupften Saiten und einem zeitlos geraden Bogenstrich. Die Blockflöten ließen besonders einprägsam im Schluss-Stück „Inperayntz de la ciutat joyosa/Verges ses par misericordiosa“ virtuos verschlungene Variationen spielerisch um die schlichten Melodie-Linien binden.

Die Herkunft ist genauso anonym wie die meisten anderen, aber aus bekannten Quellen wie dem Llibre Vermell de Montserrat um 1400, dem Codex Faenza oder dem Codex Cyprus. Wo Komponisten bekannt waren, wurden sie genannt: Johannes de Haucourt, Johannes Galiot oder Matteo da Perugia, von dem ein betörend schönes Patrem omnipotentem/Agnus stammte.

Benannt nach dem Terpentinbaum und dessen Extrakt, aus dem in der Antike und im Mittelalter Balsam hergestellt wurde, ist Terebinthus ein Ensemble, das sich an der Basler Schola Cantorum Basiliensis kennengerlernt hatte und kompetent bewies, dass die bisweilen schon erstaunlich komplexen, in der Regel bis zu dreistimmigen Kompositionen zumindest für die Zeit um 1400 avantgardistisch und expressiv zugleich geklungen haben müssen.

Der nächste Termin in der Reihe der Blansinger Konzerte ist am Sonntag, den 21. September um 17 Uhr zugleich das Eröffnungskonzert des Markgräfler Musikherbstes. Das Ensemble Xacara, das alte Musik mit neuen Klangvorstellungen verbindet.