Schömberg - Die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul hat das stadtbildprägende Gebäude Alte Kinderschule verkauft. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen in den Bau eines neuen Gemeindezentrums am Caspar-Oechsle-Platz, direkt neben Stadtkirche und Pfarrhaus, fließen.

Dort hat die Kirchengemeinde schon vor längerer Zeit das Gebäude Caspar-Oechsle-Platz 2 erworben.

Die bisherige Besitzerin, die in dem Haus noch lebt, genießt nach Aussage des gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Manfred Wachter, aber ein Wohnrecht auf Lebenszeit.

Ideal für die Gemeinde

In dem Gebäude sollen laut Wachter ein größerer Saal, Aufenthalts-, Jugend- und Verwaltungsräume entstehen. Es soll aber auch Raum zum Beten und für Andachten bieten, und der katholische Kirchenchor wird dort seine Singstunden abhalten.

Die Größe des Gebäudes reicht für die Zwecke der Kirchengemeinde aus. Das Ganze sei mit der Diözese abgesprochen, die auch Zuschüsse für das Projekt genehmigt habe. Mit diesen Mitteln und mit dem Erlös aus dem Verkauf der Alten Kinderschule bleibt laut Wachter für die Kirchengemeinde nur noch ein "Minimalbetrag" zu finanzieren, den man gut aufbringen könne. Das neue Zentrum, so Wachter, sei in die Zukunft gerichtet und für die Kirchengemeinde an diesem Standort geradezu ideal.

Hohe Kosten für eine Sanierung

Stadt will Gebäude nicht

Das alles waren für die Kirchegemeinde gute Gründe, die Alte Kinderschule zu veräußern. Zumal ein Gutachten in Auftrag gegeben worden war, das für die grundlegende Sanierung des Gebäudes Kosten von rund einer Million Euro prognostiziert hatte. Nach Aussage von Wachter hätte die Kirchengemeinde diese Summe nur sehr schwer aufbringen können und hätte sich dafür auf lange Zeit verschulden müssen. Auch das Bischöfliche Ordinariat wäre mit dieser Lösung nicht glücklich gewesen.

Vorkaufsrecht derKirchengemeinde

Allerdings hätte man es bei der katholischen Kirchengemeinde gerne gesehen, wenn die Stadt das Vorkaufsrecht ausgeübt hätte. Der Gemeinderat hatte dies in nichtöffentlicher Sitzung aber schon vor einiger Zeit abgelehnt. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde der Beschluss öffentlich bekräftigt. Mit der Alten Kinderschule und dem Zollhaus am Marktplatz waren der Stadt somit innerhalb kurzer Zeit zwei markante und stadtbildprägende Gebäude zum Kauf angeboten worden. Beide Male lehnten Stadtverwaltung und Gemeinderat dankend ab.

Nachbar ist neuer Besitzer

Erworben hat die Alte Kinderschule nun ein direkter Nachbar. Die Familie ist in Schömberg gut bekannt. Das obere Stockwerk will der Eigentümer für seine Familie ausbauen und dort zwei Wohnungen einrichten. Das mittlere Stockwerk will er weiter für die offene Jugendarbeit zur Verfügung stellen und dieses weiter vermieten, Dort ist der Jugendraum Checkpoint untergebracht, der vom Haus Nazareth betrieben wird. Das untere Stockwerk will der Eigentümer ebenfalls weiter vermieten, etwa für private Familienfeiern.

Einige Auflagen

Laut Wachter hat der neue Besitzer allerdings die Auflage erhalten, die Fassade der Alte Kinderschule innerhalb von zwei Jahren denkmalgerecht zu sanieren. Zudem darf das Gebäude künftig von keiner kirchlichen Vereinigung, außer der katholischen Kirchengemeinde, genutzt werden. Die Kirchengemeinde hat sich per Vertrag das Vorkaufsrecht einräumen lassen, sollte die Alte Kinderschule wieder zum Verkauf stehen. Außerdem besteht auf dem Grundstück noch ein Wegerecht vom katholischen Kindergarten Arche Noah bis zur Dorfstraße.