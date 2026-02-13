Alte Jungfere in Villingen: Von „Let’s Dance“ bis zum Tatort

Von „Let’s Dance“ bis zum „Tatort“, von OB Jürgen Roth bis zur „Färberstroß“ – überraschend und spannend war der „Fernseh-Obed“ bei den Alten Jungfere in Villingen.
Deko-Queen Maike Bicker sorgte für das Ambiente, Uli Schaper-Nolte für die Musik, ein ganzes Team mit Benjamin Bühl, Fabian Höller und Nick Wernick für den guten Ton und gutes Licht, Gabriele Viebrans für das gute Aussehen, Petra Feustel und Katrin Reiser am Schellenbaum für die Begrüßung, letztere als Soufleuse, wenn das Wort fehlte und das Gasthaus zum Hirschen aus Überauchen für den gastronomischen Genuss – es war angerichtet für den glamourösen, spaßigen und wortgewaltigen Jungfere-Obed 2026.