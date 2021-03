1 Wer genau hinschaut, sieht auf der Postkarte rechts neben der auf den "Windhof" zuführenden Allee ein Stück des Holzlagers vom Sägewerk. Foto: Digitalarchiv Schabert

Corinna und Peter Aschauer sind allgemein an der Heimatgeschichte interessiert. Jetzt sind beiden Fotos begegnet, die verknüpft mit der Familie der Frau an alte Zeiten erinnern: Neben dem heutigen südlichen Ende des Wildbader Kurparks ratterte oberhalb der Enz – der ehemaligen Gaststätte Windhof benachbart – einst das Windhofsägewerk.

Bad Wildbad - Peter Aschauer hat von dort Bilder aus dem Jahr 1928 eingescannt und dem Schwarzwälder Boten überlassen. An das ehemalige Sägewerk können sich nur noch ganz wenige erinnern. Es ist nämlich im Jahr 1938 abgebrannt und wurde an Ort und Stelle nicht mehr aufgebaut. Es wurde zum Lautenhof verlegt. Dort wurde es durch die Inhaber Treiber und Bossert neu errichtet und bis vor etwa 40 Jahren, später unter Bossert und Roller firmierend, als solches betrieben. Gearbeitet hat in dem Betrieb Wilhelm Kallfass, der Großvater von Corinna Aschauer. Er ist bei der Arbeit am Gatter zu sehen. Andere Fotos zeigen Arbeitskollegen, deren Namen nicht bekannt sind.

Das Calwer Tagblatt "Schwarzwaldwacht" berichtete am 20. Mai 1938 unter der Überschrift "Großfeuer in Wildbad – Windhof-Sägewerk völlig niedergebrannt": "Donnerstag früh 5 Uhr brach im Hauptgebäude des Sägewerks Treiber und Bos­sert bei Wildbad Feuer aus. Es sprang auf die etwa 80 Meter lange und 40 Meter breite Sägewerkshalle über, die mit großen Schnittholzvorräten angefüllt war und vernichtete das ganze Werk völlig. Die Wehren von Wildbad, Calmbach und der Motorlöschzug Neuenbürg bekämpften das rasende Feuer mit 5 Motorspritzen und 16 Schlauchleitungen. Es gelang dank dieses Großeinsatzes, den ernsthaft bedrohten Gasthof zum ›Windhof‹, das Bürohaus mit angebautem Holzlagerschuppen, die Villa Waldheim und eine Tankstelle vor dem Feuer zu bewahren. Das Sägewerk mit allen Holzvorräten, in dem etwa 30 Volksgenossen ihren Verdienst hatten, brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Wertvolle Sägemaschinen, die gesamte Wasserkraft- und Elektrizitätserzeugungsanlage sind vernichtet."

Etliche auf engem Raum

Die Bäderstadt wurde nicht erst 1974 durch den Zusammenschluss mit dem gerne "Dorf der Sägemühlen" genannten Calmbach auch zu einer Sägewerksstadt. Es mag in anderen Orten kaum irgendwo so viele Sägewerke auf engem Raum gegeben haben wie in dem Fünftälerort. Im Lauf der Jahrhunderte kamen in Calmbach 13 zusammen, die Alfred Kiefer im historischen Jahrbuch "Einst & Heute" des Kreisgeschichtsvereins Calw von 2019/20 beschreibt. Aber auf der weiten Markung Wildbads standen ebenfalls eine ganze Reihe und teils uralte Sägemühlen.

So gab es nach einem Bericht von 1994 des auf diesem Gebiet forschenden Stuttgarter Forstpräsidenten Max Scheifele gleich nahe dem Lappach, bis zu dem das Wildbader Stadtgebiet bis 30. Juni 1826 reichte, gegenüber vom Hotel Waldhorn-Post in der erst danach selbstständig gewordenen Gemeinde Enzklösterle die Lappachsägemühle. Sie ist schon 1488 im Zusammenhang mit der Murgschifferschaft genannt. Weiter gab es im ehemaligen Stadtteil die 1521 dokumentierte Klostersägmühle. Talwärts bekannt ist die Sprollenmühle. Allerdings hatten bei dieser wiederum Calmbacher die Finger im Spiel: Sie war eine Herrschaftssägemühle und zumindest 1490 hatten drei Personen aus Calmbach diese als Lehen.

Weiter talwärts folgten eine 1860 in der Oberamtsbeschreibung erwähnte Sägemühle beim Lautenhof und danach Bärenwirts Sägemühle. Unterhalb der Stadt wird 1499 die Rennbachsägmühle erwähnt. Mit dem Sägewerk im Norden der Stadt in der Nähe des Gasthofs "Zur alten Linde" endet die Liste der Wildbader Sägewerke noch nicht. Da gab es im Eyachtal noch die Lehensägmühle beim Lehmannshof (Ersterwähnung 1505). Unterhalb folgte einst die Werner-Sägmühle aus dem 16. Jahrhundert. Als nächste und letzte auf Markung Wildbad stand an der Eyach die Durlacher Sägmühle. Hier sägten Lehensnehmer vor allem Holz aus dem badisch-durlach’schen Wald am Eyberg. Sie entstand 1673 am Platz einer 1423 genannten Vorgängerin.

Noch das einzige Sägewerk in weiter Umgebung, das in Betrieb ist, ist die Zimmersägemühle an der Kleinenz in Calmbach. Seit mehr als 40 Jahren wird es von Bruno Kappler und seiner Familie betrieben. Nach einer Zusammenstellung von Max Scheifele bestanden im Jahr 1788 im württembergischen Nordschwarzwald 110 Sägemühlen, davon mit 56 gut die Hälfte im Bezirk des Oberforstamts Neuenbürg.