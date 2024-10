Was zu meistern war nach dem Weltkrieg

Alte Filme in der Stadtbücherei Ebingen

1 Einen Ausflug hat die Stadtverwaltung Ebingen 1950 in den Schwarzwald unternommen. Foto: ©Stadtarchiv Albstadt

Zu einem historischen Filmabend am 6. November lädt das Stadtarchiv in die Stadtbücherei ein.









Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen nach dem Weltkrieg – reisen, feiern, Katastrophen meistern“ veranstaltet das Stadtarchiv Albstadt am Mittwoch, 6. November, einen historischen Filmabend in den Räumen der Stadtbücherei in Ebingen. Beginn ist um 19 Uhr im Großen Saal.