1 Das ehemalige „Vohl und Rath“-Gebäude in Unterreichenbach soll in neuem Glanz erstrahlen. Foto: Verena Parage

Familie Lampacher aus Igelsloch richtet das ehemalige „Vohl und Rath“-Gebäude in Unterreichenbach wieder her. Noch gibt es viel zu tun. Aber der einstige Glanz der zum Teil denkmalgeschützten Fabrik lässt sich bereits erahnen.









Dass sich etwas tut an dem ehemaligen Fabrikgebäude an der Pforzheimer Straße in Unterreichenbach ist nicht zu übersehen: Teile des alten Gebäudes sind eingerüstet, ein Teil der Schindel-Fassade ist bereits in einem hellen Grau frisch gestrichen, das Dach wird neu gedeckt. Dort, wo früher die Firma Vohl und Rath Kunststoffe verarbeitet hat, entsteht nun etwas anderes. Langsam, aber sicher geht es vorwärts: Familie Lampacher aus Oberreichenbach-Igelsloch richtet das Gebäude her.