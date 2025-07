Alte Fabrik in Schramberg

1 Nach neuen Aussagen kann die Hoffnung wachsen, dass der alten Fabrik doch nicht das Schicksal eines „Lost Place“ beschieden ist. Foto: Fritsche Die Stadt Schramberg und ein Investor führen Gespräche über künftige Nutzungsoptionen.







Seit längerer Zeit war es still geworden um das alte Fabrikgebäude von Pfaff und Schlauder in der Berneckstraße. Nur im März 2025 war einmal das unbestätigte Gerücht aufgekommen, dass es Verhandlungen zwischen dem Eigentümer, der Singener Wirtschaftskanzlei HSG Schikorr,und der Stadt Schramberg geben soll: HSG Schikorr wolle das Gebäude an die Stadt verkaufen.