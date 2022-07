Unfall auf B 500 Autofahrerin stürzt auf Schwarzwaldhochstraße von Parkplatz ab

Dramatische Szenen am Mummelsee: Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz an der B 500 auf einen darunter liegenden Parkplatz gestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.