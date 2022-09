1 Die Stützmauer am Schafwasen sorgt für Verwunderung. Wurde dort Geld verschwendet? Foto: Alt

Doppelt hält besser, könnte meinen, wer sich die Stützmauer am Schafwasen unterhalb der Alten B 27 anschaut. Dort wurde nicht nur Poröses gefestigt, sondern auch eine Menge Geld vergraben.















Rottweil - Aufgefallen war das Stadtrat Peter Schellenberg (FWV). Der ist zwar vom Fach, war aber aus der Sitzungsvorlage zur Sanierung der Stützmauer unterhalb der alten B 27 und die mit der Baumaßnhame verbundene überplanmäßige Ausgabe von mehr als 50 000 Euro nicht so richtig schlau geworden, wie er in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr betonte. Was dort am Schafwasen genau gemacht wurde, das habe er sich dan selbst vor Ort angeschaut. "Da sind dann einige Fragen aufgekommen", begründete Schellenberg seinen Prüfantrag.

Mauerscheiben ohne Sinn?

Steine des Anstoßes sind für Schellenberg vor allem die "zahlreichen Mauerscheiben oberhalb der sanierten Stützmauer für 127 000 Euro". Diese hatten letztlich dafür gesorgt, dass die Rechnung für die Sanierung in die Höhe schoss und die Verwaltung um die Bewilligung von unplanmäßigen Ausgaben von mehr als 50 000 Euro bitten musste.

Fachbereichsleiter Rudolf Mager versuchte Licht in die Sache zu bringen: Nach der Herabstufung der B27 hatte die Stadt vom Land eine Ablösepauschale von rund 189 600 Euro erhalten, um die Stützmauer unterhalb der stillgelegten zweiten Fahrspur sanieren zu können. Das war im Mai 2021. Im August des selben Jahres hatte das Tiefbauamt die Kosten für die Sanierung vorgelegt. 90 000 Euro waren damals angesetzt und auch so in den Haushalt aufgenommen worden.

Nicht die beste Lösung

Die Ausschreibung hatte dann das Budget um 37 000 Euro überschritten. 2022 war die Sanierung kostengünstiger machbar gewesen, so Mager, weshalb man den Planansatz reduziert habe.

Dann aber habe die Stützmauer wegen des Radwegs beziehungsweise des Wanderwegs "Zeitreise" vom Testturm in die Stadt erhöht werden müssen. "Das war nicht so einfach möglich", betonte Mager. Und während der Ausführung sei dann noch festgestellt worden, dass die vorgelagerte Bestandsmauer saniert werden muss, was weitere Zusatzkosten verursacht habe.

Kurzum: Der Schafwasen verfügt nun über eine Stützmauer aus Steinen und eine zweite Stützmauer, die es vorher schon gab. "Das war nicht die geschmeidigste technische Lösung", schloss Mager seine Rede.

Die Antworten jedenfalls stellten Schellenberg nicht zufrieden. "Das ist rausgeworfenes Geld", resümierte er und wollte wissen, wer sich bei der Stadt für dieses "monumentale Bauwerk" verantworlich zeichnet. Für eine Antwort, so OB Ralf Broß, müsse er auf den nichtöffentlichen Teil verweisen.

Mit seiner Sicht war Schellenberg allerdings nicht allein. "Der Einsatz dieser Mauer erschließt sich mir nicht", betonte auch Hermann Breucha (FWV). Die überplanmäßige Ausgabe genehmigte der 14-köpfige Auschuss dann aber doch – mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung.