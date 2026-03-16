Altbürgermeister über Historie: 105 Empfinger fielen im Zweiten Weltkrieg

Von Kelten und Römern über die beiden Weltkriege bis zur Arbeitsplatzsituation: Albert Schindler war von 1987 bis 2017 Bürgermeister in Empfingen und kennt die Ortshistorie.
Einen Rückblick auf 75 Jahre Ortsgeschichte gab Empfingens Altbürgermeister Albert Schindler kürzlich beim Bürgertreff des Empfinger Seniorenbeirats. Immer wieder stehe hier das gemeinsame Plaudern und der gegenseitige Austausch im Vordergrund. Helena Deuringer vom Seniorenbeirat moderierte den Nachmittag, an dem Schindler die Zeit ab den 1950er-Jahren in Empfingen noch einmal aufleben ließ.