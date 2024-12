So gelingt der Umbau des Bads

1 Nicht immer hat man so viel Platz für ein rollstuhlgerechtes Bad. Doch auch Veränderungen wie eine indirekte Beleuchtung, unterfahrbare Waschtische oder abgerundete Formen können einen Unterschied machen. Foto: dpa-tmn / Kaldewei

Das Bad ist der Raum in der Wohnung, in dem für ältere Menschen und für Menschen mit Einschränkungen viele Unbequemlichkeiten stecken – und auch Gefahren. Doch es gibt eine gute Nachricht: Man kann es mit überschaubarem Aufwand so umgestalten, dass es sich von Menschen jeden Alters möglichst sicher und komfortabel nutzen lässt.