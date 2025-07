Auch für die jüngste Ausgabe hat der Seniorenbeirat gemeinsam mit Ute Hammler, der städtischen Seniorenbeauftragten, ein spannendes Programm organisiert.

„Neben den fest verankerten Programmpunkten wie der Wanderung auf dem Wiiwegli oder den thematischen Stadtrundfahrten mit der Bürgermeisterin und dem Oberbürgermeister, finden sich jährlich Programmpunkte, die immer wieder neugierig machen, die Stadt aus anderen Blickwinkeln kennenzulernen. Eine wunderbare Mischung, die ankommt und hoffentlich auch weiterhin Teil der Sommeragenda bleiben wird“, erläutert Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Dank an Hammler

Und er fügt an: „Für unsere Ute Hammler ist der Seniorensommer 2025 der Abschluss ihrer Tätigkeit bei der Stadtverwaltung. Unser Dank gilt ihr und ihrem Unterstützerteam aus dem Seniorenbeirat, das sich in den vergangenen Jahren für gesellschaftliche Teilhabe und die damit entsprechenden Angebote für die Senioren eingesetzt haben. Der Seniorensommer ist nur ein Veranstaltungspunkt, der zwischenzeitlich in anderen Kommunen Nachahmung gefunden hat.“

Das Programm

Am Donnerstag, 7. August, ab 16 Uhr startet der Seniorensommer mit dem musikalischen Auftaktkonzert in der Kirche im Quadrat, Christuskirche in der Nansenstraße 6. Der Eintritt ist kostenlos.

Bereits am 5. August kommen Kinoliebhaber auf ihre Kosten: bei der Seniorenkinovorstellung „Liebesbriefe aus Nizza“ am Dienstag, 5. August, ab 14.30 Uhr im Lörracher Cineplex kann man sich mit der turbulenten Sommerkomödie an die Côte d’Azur träumen.

Ein erstes Glanzlicht im Seniorensommerveranstaltungsprogramm wartet bereits am 8. August. Beim Wiener Operettenabend erwartet die Besucher ab 18 Uhr, ebenfalls in der Kirche zum Quadrat heitere, schwungvolle Musik zum Träumen. Künstler der Wiener Volksoper entführen die Gäste in das Genre der ewig schönen Musik von Strauß, Lehar und Zellér. Mit dabei ist auch Trompeter Kevin Papst. Tickets für den Wiener Operettenabend sind für 20 Euro in der Touristinformation Lörrach erhältlich.

Wer die Stadt aus anderen Blickwinkeln kennenlernen will, kann diese den Stadtrundfahrten mit der Bürgermeisterin am 14. August und dem Oberbürgermeister am 28. August während zwei Stunden erkunden. Eine Entdeckungstour am 20. August lädt dazu ein, Lörrachs jungen Stadtteil Stetten-Süd Stadtteil Stetten von seiner „grünen Seite“ aus kennenzulernen. Wer gern im Wald unterwegs ist, kann bei einer Waldbegehung auf dem Salzert mit Forstrevierleiter Jakob Jetter am 11. August Interessantes zur Waldbewirtschaftung erfahren. Ein Ausflug in denTierpark Lange Erlen im schweizerischen Riehen steht für den 15. August auf dem Programm.

Sportlich interessierte Seniorinnen und Senioren kommen beim Boule-Turnier am 11. August oder bei einer Partie Minigolf am 21. und 28. August auf ihre Kosten.

Hinter den Kulissen

Fehlen dürfen im Seniorensommerprogramm natürlich auch nicht die spannenden Blicke hinter die Kulissen und Fassaden. Hoteldirektor Pascal Ruf empfängt interessierte Gäste am Mittwoch, 13. August, im Hotel Stadt Lörrach. Was in der Firma NSI hergestellt wird, erfahren Besucher am Donnerstag, 14. August, bei einem Firmenbesuch. Wie neue Arbeitswelten gestaltet werden, können Interessierte bei einem Besuch im Neubau der Firma ARaymond am 18. August in Erfahrung bringen. Am 26. August lädt das Seniorensommerprogramm dazu ein, nochmals „jung“ zu sein mit einem Besuch in der Jugendherberge auf dem Salzert.

Traditionell wird auch in diesem Jahr das Ende des Seniorensommers am Freitag, 29. August, ab 16 Uhr in der Kirche im Quadrat begangen.

Informationen zum Programm sind auf der Website der Stadt unter www.loerrach.de/Seniorensommer abrufbar. Die Anmeldung ist ab Montag, 14. Juli möglich. Diese kann telefonisch unter 07621/ 41 52 75 von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr vorgenommen werden oder online unter www.seniorensommer.de.